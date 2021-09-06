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Общество6 сентября 2021 20:32

Эксперт по ЖКХ назвал, в каком районе Петербурга самые безответственные жильцы

Лидером антирейтинга стал исторический центр города - там чаще всего происходят засоры в канализациях
Никита НЕСТЕРОВ
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Водоканал назвал три района Петербурга, где чаще всего происходят канализационные засоры из-за мусора.

Водоканал назвал три района Петербурга, где чаще всего происходят канализационные засоры из-за мусора.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский Водоканал назвал три района, где чаще всего происходят канализационные засоры из-за мусора, который безответственные горожане смывают в унитазы. Самым проблемным оказался Центральный. Здесь из-за смытых отходов происходят 59 процентов засоров. Следом идут Василеостровский - 57 процентов и Петроградский - 54.

Эксперт Заксобрания Петербурга по вопросам ЖКХ Владислав Воронков рассказал, почему в центре города засоры происходят гораздо чаще, чем на окраинах.

- Здесь находится отели, не всегда работающие законно, кафе, также часто ремонтируют старые здания. Также стоит упомянуть и возраст труб, которым 50-60 и даже 100 лет, - отметил Владислав Воронов.

Эксперт добавил, что прочищая трубы, сотрудники Водоканала часто сталкиваются и с весьма необычными находками. В список вошли мертвые животные и кошельки с деньгами и мобильные телефоны.

Кстати, реже всего засоры из-за неправильного пользования канализацией происходят во Фрунзенском районе. Таких аварий, по статистике Водоканала, всего 10 процентов от общего числа.