За минувшие сутки коронавирусом заболели 189 жителей Ленобласти

В Ленобласти за сутки от коронавируса скончались 189 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедший день в Ленинградской области заболели коронавирусом еще 189 человек. Эпидситуация улучшается, но пока что медленными темпами. Больше всего зараженных за минувшее воскресенье выявили в Киришах – там инфекцию подхватили 19 человек. На втором месте Кудрово с 17-ю заболевшими, а на третьем – Гатчина и Сертолово с девятью.

Подробная карта Ленобласти по коронавирусу. Фото: правительство Ленобласти

- Больше всего заболевших за сутки оказалось во Всеволожском районе: Мурино – 2, Всеволожск – 7, Кудрово – 17, Янино-1 – 5, Сертолово – 9, пгт. им. Морозова – 6, Дубровка – 4, п.ст Корнево – 2, Хапо-Ое – 2, Лемболово – 1, Тавры – 1, - передает пресс-служба правительства 47-го региона в группе во «Вконтакте», посвященной эпидситуации.

Добавим, что за сутки есть и летальные исходы. От коронавируса умерли еще два жителя Ленобласти.