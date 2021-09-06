Волонтеры спасают истощенного пса, на неделю привязанного к дереву в лесу под Кингисеппом

В Усть-Луге нашли собаку, привязанную к дереву и брошенную неизвестным. Фото: предоставлено "КП"

В лесном массиве в Усть-Луге обнаружили одинокую собаку, привязанную к дереву. Как рассказала «Комсомолке» администратор группы «Четвероногие друзья СПб» во «Вконтакте», пес провел в лесу не меньше недели. Это заметно по истощенному виду песика. Бедолагу освободили и срочно повезли к ветеринарам. Оказалось, он крепко выдержал испытания. Волонтеры гадают, что за нелюдь мог бросить животное на верную смерть.

Пес не ел около недели и прилично исхудал. Фото: предоставлено "КП"

- Врачи посмотрели чип, клеймо. Ничего нет. Дали «глистогонку». И все. Внешне здоров и бодр, на передержке будут наблюдать за ним сейчас и откармливать. Ну и сразу ищем дом. Это не чистый ротвейлер, а метис оказался. Молодой, добрый и невоспитанный, - сообщила «КП-Петербург» волонтер Марина.

Новости о псе, названным Балу, будут публиковать в группе поменьше – по ссылке. Волонтеры не откажутся от материальной поддержки и помощи в распространении информации о поиске нового хозяина. Пока что Балу на передержке. Аппетит будь здоров.