Житель Ленобласти выставил на продажу пушку и гаубицу времен войны за 3 млн рублей

В Ленобласти продают две пушки времен ВОВ. Фото: avito.ru

Житель Ленобласти продает через сайт бесплатных объявлений артиллерийские пушки времен Великой Отечественной войны по 1,5 миллиона за каждую. Первой значится 122-миллиметровая гаубица М-30 образца 1938 года. Продавец не говорит, откуда у него орудие и имеются ли на него документы. В разговоре с «Комсомолкой» он был немногословен и быстро пропал.

Просмотры объявлений говорят о повышенном интересе людей. Фото: avito.ru

- Здравствуйте, гаубица полностью демилитаризирована, - ответил «КП-Петербург» мужчина.

Второе объявление гласит о продаже 76-мм дивизионной пушки ЗИС-3, образца более позднего, уже 1942 года. Судя по описанию, оба орудия располагаются на участке под Выборгом. Общее число просмотров данных двух объявлений почти достигло 7 тысяч.