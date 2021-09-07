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Происшествия7 сентября 2021 0:48

Короткое бабье лето приходит в Ленобласть со вторника, 7 сентября

В 47-м регионе на протяжении двух дней будет до +18 градусов, а потом даже теплее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласть на несколько дней приходит бабье лето.

В Ленобласть на несколько дней приходит бабье лето.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласть приходит короткое бабье лето. По прогнозам синоптиков, со вторника, 7 сентября, в 47-м регионе будет до +18 градусов тепла. 8-го числа картина похожая, а в четверг обещают и вовсе до +20. Все это время на небе будут облака, но солнышко собирается периодически выглядывать. Дожди если и будут, то только кратковременные и в отдельных районах.

- 7 сентября в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, местами будет до +11. Днем столбик термометра повысится от +13 до +18. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщают метеорологи из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что в 47-м регионе уже с 13 сентября стартует отопительный сезон.