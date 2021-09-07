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Происшествия7 сентября 2021 7:43

Влюбленную парочку сняли с арочного пролета Большеохтинского моста в Петербурге

Любителей острых ощущений заметили прохожие и вызвали МЧС
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Парочка прогулялась по арочному пролету Большеохтинского моста

Парочка прогулялась по арочному пролету Большеохтинского моста

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге влюбленная парочка решила устроить экстремальную прогулку по Большеохтинскому мосту, забравшись на арочную конструкцию над проезжей частью. Парень с девушкой расхаживали по пролету над Невой вечером 6 сентября 2021 года пока их не заметили прохожие и не вызвали экстренные службы, чтобы завершить это опасное свидание, пишет "Мегаполис".

- Скорее всего, молодежь взобралась на арку пролета у смотровой площадки, на середине моста, и двигалась в направлении Синопской набережной, - сообщает издание.

К мосту приехали сотрудники МЧС. Молодой человек смог спуститься без чьей-либо помощи, а вот девушку пришлось страховать спасателям.

Кроме пожарных на место приехали сотрудники полиции и полиция на водном транспорте. Чем закончилось свидание, очевидцы не сообщают.

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Парочка прогулялась по арочному пролету Большеохтинского моста в Петербурге
Парочка прогулялась по арочному пролету Большеохтинского моста в Петербурге