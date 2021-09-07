Менеджера компании задержали за стрельбу по человеку в Петербурге

Полицейские Красносельского района задержали менеджера за хулиганскую стрельбу из травматического пистолета / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала менеджера одной компании за стрельбу по человеку. В понедельник, 6 сентября 2021 года, в отделение МВД позвонил мужчина 1981 года рождения и рассказал, что около 17:30 часов у дома 8 по улице Адмирала Трибуца Красносельского района в него стреляли, сообщает главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Со слов заявителя, неизвестный мужчина выстрелил в него из предмета похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в полиции.

Стрелка задержали очень быстро по "горячим следам". Им оказался 44-летний мужчина, работающий менеджером. По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Дома у подозреваемого забрали травматический пистолет. Сейчас мужчина задержан.