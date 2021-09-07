Бывший ураган "Ида" вернет тепло в Петербург 7 сентября

Бывший ураган "Ида" принесет тепло в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге придет в норму. Во вторник, 7 сентября 2021 года, сильные холода отступят, а температура воздуха поднимется. Все это "устроит" бывший ураган "Ида", который устроил настоящий апокалипсис в США, но в Северную столицу пришел совсем в ослабленном виде, рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация будет представлена тёплым сектором циклонического вихря, некогда бывшим ураганом "Ида". Его стараниями небо время от времени будет закрывать обширные облачные поля, местами пройдут небольшие дожди, и начавшийся накануне рост температуры продолжится, - рассказал метеоролог.

Так, в Петербурге наконец-то потеплеет до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области температура повысится до 13-18 градусов тепла. Ветер будет западный до 5-10 метров в секунду.