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Происшествия7 сентября 2021 8:13

Маршрутка перекрыла проезд по проспекту Косыгина в сторону КАД в Петербурге

На дороге начала собираться большая пробка
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Маршрутка перекрыла проезд по проспекту Косыгина в сторону КАД

Маршрутка перекрыла проезд по проспекту Косыгина в сторону КАД

Фото: СОЦСЕТИ

Водитель маршрутки не справился с управлением и перекрыл движение по проспекту Косыгина в Санкт-Петербурге. Как рассказали утром 7 сентября 2021 года в социальной сети очевидцы, автобус встал буквально поперек проезжей части, загородив всем остальным машинам дорогу.

- Маршрутка встала поперек проспекта Косыгина. На полосе в сторону КАД перед Наставников движение перекрыто, - пожаловались автомобилисты в соцсети.

Причиной перекрытия движения стала не авария. По всей видимости, маршрутку сильно занесло, а когда она оказалась на середине проспекта, то просто сломалась.

В итоге на проспекте начала собираться большая пробка. Автомобилисты стали объезжать затор, из-за чего пробки появились на соседних дорогах - улице Передовиков и проспекте Наставников.