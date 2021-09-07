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Авто7 сентября 2021 8:30

Проезд по Садовой улице Петербурга закроют из-за съемок фильма

В городе снимают картину "Свободные отношения" режиссера Дмитрия Невзорова
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга ограничат движение из-за съемок фильма

В центре Петербурга ограничат движение из-за съемок фильма

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение по Садовой улице в Санкт-Петербурге перекроют на несколько часов. Так, проезд от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева будет не доступен с вечера 10 сентября 2021 года в связи со съемками фильма "Свободные отношения" режиссера Дмитрия Невзорова. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

- Проезд по Садовой улице будет закрыт с 22:00 часов 10 сентября до 03:00 часов 11 сентября. Дорожное движение по нечетной стороне набережной реки Фонтанки также будут приостанавливать на 10 минут каждый час, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, машинам будет запрещено останавливаться на Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева с 8:00 часов 9 сентября до 3:00 часов 11 сентября. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты.