На разработку нового дизайна для Дачи Громова в Петербурге выделили 1 млн рублей

Новый дизайн студии в Даче Громова разработают за 1 млн рублей / Фото: https://www.citywalls.ru/

В Санкт-Петербурге на разработку нового дизайна помещений в Даче Громова, которая располагается в Лопухинском саду в доме 13 по улице Академика Павлова выделили 1 миллион рублей. Подрядчика выбирают посредством конкурса, который продлится до 24 сентября, заявка уже появилась на портале Госзакупок.

- Оказание услуг по разработке дизайн-проекта и модернизации помещений объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации,- говорится в заявке на портале.

Заказчиком выступает Центр искусств Петроградского района государственного учреждения «Подростково-молодёжный центр «Петроградский». Ранее сообщалось, что в Даче Громова появится звукозаписывающая студия, театральный зал и пресс-центр.

Известно, что у подрядчика будет всего месяц, для того, чтобы разработать проект. Работа должна быть сдана уже 29 октября.