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Общество7 сентября 2021 9:06

Три незаконные свалки в Петербурге ликвидируют до ноября

Более 37 тысяч кубометров мусора находятся в Выборгском районе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Три несанкционированные свалки на севере Петербурга ликвидируют до ноября

Три несанкционированные свалки на севере Петербурга ликвидируют до ноября

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге до наступления ноября ликвидируют три незаконные свалки. Все они находятся в Выборгском районе. В общей сложности на свалках находится порядка 37 тысяч кубометров мусора. Об этом сообщили в районной администрации 6 сентября 2021 года.

- Речь идет о несанкционированных свалках, расположенных на территории от Вокзального шоссе вдоль лицевых фасадов от участка 57 до участка 45 в сторону Санаторного переулка в Парголово и промзоне Парнас в 5-м Верхнем переулке, - пояснили в администрации Выборгского района.

Сотрудники районной администрации постоянно ведут мониторинг местности, чтобы вовремя обнаруживать свалки. Чаще всего они появляются в отдалении от жилых районов, в лесополосе, возле КАД или в промзоне. За последние два года из района было вывезено около 110 тысяч кубометров мусора.