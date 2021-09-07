Квартирных воров задержали в Петербурге благодаря бдительным прохожим

Полиция задержала вора-форточника в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция задержала квартирного вора благодаря бдительным прохожим. В воскресенье, 5 сентября 2021 года, в отделение МВД Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что трое подозрительных мужчин поднялись на строительные леса, установленные на доме 8 по 6-ой Красноармейской улице, залезли в окно.

- Прохожие заметили, как мужчины залезли в окно, а потом также выбрались, забрав что-то из квартиры, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В 15:15 часов того же дня во время патрулирования по "горячим следам" у дома 10 по 11-ой Красноармейской улице был задержан один из подозреваемых - 28-летний мужчина. Все похищенное было полностью изъято.

На следующий день в полицию обратился 22-летний житель квартиры с заявлением о краже. Возбуждено уголовное дело. Двух соучастников разыскивают.