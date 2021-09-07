Пробки в Санкт-Петербурге утром 7 сентября 2021 года: Движение встало в Красногвардейском районе

Пробки в Санкт-Петербурге утром 7 сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С самого раннего утра на дорогах в Северной столице начали образовываться заторы. Сложнее всего ситуация в Красногвардейском районе, где маршрутка перекрыла проезд Косыгина. Рассказываем, где появились пробки в Санкт-Петербурге утром 7 сентября 2021 года.

- В 7 утра в Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Затор растянулся по внутренней стороне КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Длина пробки — 9 километров, - сообщает сервис "Яндекс".

Также девятибалльная пробка появилась по шоссе Революций и Рябовскому шоссе в сторону центра.

Неожиданно плотное движение наблюдается на Гражданском проспекте в сторону центра. Здесь также девять баллов. Загруженность проспекта Стачек в сторону центра тоже оценивается в девять баллов.

В целом по Петербургу на 9:50 часов ситуация на дорогах на 5 баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 6 часов.