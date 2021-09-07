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Общество7 сентября 2021 10:11

Петербуржца осудили за использование изображений "Ми-ми-мишек"

За Кешу и Тучку мужчина выплатит по 5 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Петербуржца осудили за незаконное использование "Ми-ми-мишек"

Петербуржца осудили за незаконное использование "Ми-ми-мишек"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге местного предпринимателя осудили за использование изображений "Ми-ми-мишек" - персонажей детского мультфильма. В суд обратилась компания ООО "Ноль Плюс Медиа", которая является правообладателем мультяшных героев, с требованием защитить свою интеллектуальную собственность. Об этом 7 сентября 2021 года рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Истец рассказал, что в мае 2018 года приобрел диск с мультиком, где на обложке были изображены персонажи Кеша и Тучка. Однако разрешение на использование "Ми-ми-мишек" истец предпринимателю не давал, - пояснили в суде.

За каждого незаконно использованного персонажа компания потребовала по 10 тысяч рублей.

Ответчик же в суд не явился, но и против иска не возражал. Лишь попросил низить размер компенсации ввиду затруднительного материального положения.

Суд оценил Кешу и Тучку на 5 000 рублей каждого и взыскал указанную сумму с петербуржца, а также судебные издержки.