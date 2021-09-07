Школьник из Петербурга изобрел электрическую куртку и победил на международной олимпиаде по робототехнике в Корее

Петербургский школьник Андрей Яковлев взял золото на международной олимпиаде по робототехнике в Корее. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Петербургский шестиклассник Андрей Яковлев взял «золото» на престижной международной олимпиаде по робототехнике IYRC 2021. Со своей уникальной разработкой он обошел 200 конкурентов из 15 стран мира. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщила администрация Северной столицы.

- International Youth Robot Competition (IYRC) – крупнейшие соревнования в области робототехники и информационных технологий в целом. Ежегодно они объединяют юных инженеров со всего мира, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По условиям соревнований участникам нужно было сконструировать робота, записать видео и направить ссылку на видео в оргкомитет.

Вместе с товарищем по команде – школьником из Мурманска Степаном Зарубиным – Андрей представил на суд жюри куртку, от которой можно заряжать разные девайсы: от смартфона до карманного фонарика. При этом саму куртку «заряжать» не надо – электрический заряд она накапливает сама за счет разницы температур окружающей среды и человеческого тела. В будущем такую разработку вполне могут поставить на поток – к примеру, она способна сослужить хорошую службу полярникам в покорении Арктики.