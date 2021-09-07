Прием первоклассников в школы Петербурга завершился

Завершен прием первоклассников в петербургские школы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге окончательно завершился прием первоклассников в школы. Второй этап записи на 2021-2022 учебный год закончился 5 сентября 2021 года. Всего было принято свыше 12 тысяч заявлений - более восьми тысяч через Госуслуги и порядка 4,6 тысяч через МФЦ, рассказали в Смольном.

- На втором этапе заявление могли подать родители, дети которых не проживают на закрепленной территории. Документы на зачисление в первый класс можно было подать на свободные места в любую школу города с 6 июля и до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, - пояснили в администрации города.

В основном все заявления от родителей первоклашек поступили еще во время первого этапа, который начался 1 апреля и завершился 30 июня. За этот период зачислиться в первый класс могли дети, у которых есть льготы, а также жители города, проживающие на закрепленной территории. В рамках первого этапа было принято более 47,3 тысяч обращений через Госуслуги и более 15,8 тысяч через МФЦ.