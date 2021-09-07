Обезглавленный труп беглого преступника нашли в Ленобласти

Труп мужчины с отрезанной головой нашли в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области нашли обезглавленный труп мужчины, который с мая находился в федеральном розыске из-за преступления. Утром 6 сентября 2021 года в полицию поступило сообщение от дежурного Линейного отдела о том, что было обнаружено тело. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Труп мужчины с гнилостными изменениями находился в 15 метрах от железной дороги в кустах за ограждением вдоль путей. При этом, голова лежала отдельно от тела, - сообщил источник.

В одежде умершего был обнаружен паспорт на имя 35-летнего жителя Ставропольского края, который с 20 мая 2021 года считался пропавшим без вести. Ему была вынесена мера пресечения за преступление, однако он скрылся. Ранее мужчина уже был судим за кражу.

Тело было направлено в морг для установления причины смерти.