Контрольно-счетная палата проверит деятельность КГИОП Петербурга

Контрольно-счетная палата проверит финансовую деятельность КГИОП Петербурга за три года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга приступила к плановой проверке финансово-хозяйственной деятельности Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и подведомственного учреждения – СПб ГКУ "Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры". За время проверки специалисты проверят, как были потрачены более 8 миллиардов рублей, выделенные комитету за три года, рассказали в КСП 7 сентября 2021 года.

- Так, в 2019 году КГИОП получил из бюджета города 2,9 миллиарда рублей, в 2020 году - 2,6 миллиарда, в в 2021 году плановый показатель составляет 2,6 миллиарда рублей, - пояснили в КСП.

Известно, что в 2019 году комитет и подведомственное учреждение выполнили 242 мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, в 2020 году - 193 мероприятия.

Проверка завершится 29 октября.