Часть Малого Гостиного двора в Петербурге продали на аукционе за 214 млн рублей

Часть Малого Гостиного двора была продана на аукционе за 214 млн рублей / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге на аукционе продали часть Малого Гостиного двора. Здание является объектом культурного наследия "Железно-Красочные ряды". Лот ушел с молотка за 214,1 миллионов рублей при начальной цене на торгах в 188,6 миллионов рублей. Об этом 6 сентября 2021 года сообщил Российский аукционный дом.

- Мы довольны итогами аукциона. Объект продан с первых торгов. Благодаря грамотной предпродажной подготовке, нам удалось привлечь на торги интересантов, которые в ходе конкуренции подняли цену. Инвестор может приспособить помещения под офис, торговлю, фотостудии и прочее, – отметила Дарья Гончарова, заместитель руководителя департамента продаж.

Площадь проданных помещений - 1,9 тысяча квадратных метров, это около 30 процентов от общей площади здания, расположенном в Банковском переулке. Победителем торгов стала компания ООО "Горизонт".