Бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга получат ветераны в День памяти жертв блокады

В День памяти жертв блокады ветераны получат бесплатный проезд в транспорте Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В среду, 8 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге отмечается День памяти жертв блокады. В связи с этим, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется бесплатный проезд во всем общественном транспорте Северной столицы, сообщили в комитете по транспорту.

- Так, право на бесплатный проезд в наземном транспорте и метрополитене предоставляется: инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, - пояснили в ведомстве.

Также право бесплатного проезда распространяется на обладателей медали "За оборону Ленинграда" и знака "Жителю блокадного Ленинграда". Воспользоваться бесплатным проездом ветераны могут независимо от гражданства и места жительства, при предъявлении соответствующих удостоверений.