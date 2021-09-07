Директор Ивана Краско рассказал, почему актера не выписали из больницы

Иван Краско готовится к выписке. Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце августа 90-летний народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Через два дня его перевели в обычную палату, и сейчас актер находится в НМИЦ имени Алмазова. Вчера Краско должны были выписать, но этого не произошло. Почему - "КП-Петербург" рассказал директор актера Вячеслав Смородинов рассказывал.

- Мы весь день вчера ждали выписки, но пока об этом ничего неизвестно. В больнице сказали, что не успели посмотреть все анализы и показания. Надеюсь, сегодня этот вопрос решится, - делится Вячеслав Смородинов.

Врачи прогнозируют, что окончательно самочувствие Ивана Ивановича придет в норму только через месяц. В ближайших планах после выписки, по словам директора артиста, поездка в санаторий или профилакторий. Нужно восстановить организм после перенесенного стресса, чтобы с новыми силами блистать перед зрителями.

Сейчас помогает артисту сиделка, которая находится с ним в палате. Она читает Ивану Ивановичу.