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Звезды7 сентября 2021 13:20

Директор Ивана Краско рассказал, почему актера не выписали из больницы

С выходом на сцену придется повременить
Ангелина ШАРЫПОВААнгелина ШАРЫПОВА
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Иван Краско готовится к выписке.

Иван Краско готовится к выписке.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце августа 90-летний народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. Через два дня его перевели в обычную палату, и сейчас актер находится в НМИЦ имени Алмазова. Вчера Краско должны были выписать, но этого не произошло. Почему - "КП-Петербург" рассказал директор актера Вячеслав Смородинов рассказывал.

- Мы весь день вчера ждали выписки, но пока об этом ничего неизвестно. В больнице сказали, что не успели посмотреть все анализы и показания. Надеюсь, сегодня этот вопрос решится, - делится Вячеслав Смородинов.

Врачи прогнозируют, что окончательно самочувствие Ивана Ивановича придет в норму только через месяц. В ближайших планах после выписки, по словам директора артиста, поездка в санаторий или профилакторий. Нужно восстановить организм после перенесенного стресса, чтобы с новыми силами блистать перед зрителями.

Сейчас помогает артисту сиделка, которая находится с ним в палате. Она читает Ивану Ивановичу.