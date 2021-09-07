Регулярное отопление в Петербурге включат не раньше конца сентября

Достаточно холодно для включения отопления в Петербурге станет не раньше конца сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Регулярное отопление в Петербурге, скорее всего, включат не раньше конца сентября – именно в это время в городе может установиться необходимая среднесуточная температура. Об этом «Комсомолке» во вторник, 7 сентября, рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- До конца этой недели у нас будет постепенно теплеть, к выходным температура воздуха прогреется ориентировочно до +20 градусов, - отмечает специалист. – С понедельника к нам придет новый циклон, и начнется похолодание, но постепенное – примерно до конца сентября температура будет держаться в районе +15, +17 градусов. И только в последние дни месяца похолодает уже по-настоящему.

Для того, чтобы включили отопление, напомним, этого недостаточно – нужно, чтобы среднесуточная температура оставалась на уровне ниже +8 градусов на протяжении пяти суток подряд. Впрочем, никто не обещает, что продержаться до конца месяца, даже несмотря на потепление, петербуржцам будет легко: город, по словам Валерия Малинина, вступил в пору межсезонных температурных колебаний, когда дневную жару сменяет ночной холод.

- Это совершенно нормальное явление, - констатировал ученый. – Причем перепады могут быть весьма значительными – от +17, +20 днем и до +7, +5 ночью. Просто за время аномальной жары народ отвык от холодов, поэтому сейчас приспособиться к ним труднее.