К Петербургу приближается «бабье лето»

Не факт, что в Петербурге можно будет купаться и загорать на пляже, но тепла ждем точно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на то, что погоды на улице стоят прекрасные - плюс 15 и ни намека на облака – истинное бабье лето в Санкт-Петербург еще не пришло. Его стоит ожидать на днях. Об этом «Комсомолке» рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- Сейчас над нами завис холодный циклон, но он постепенно распадается, - объяснил ученый. – Соответственно, давление растет, а температура – повышается. Уже в ближайшие дни она достигнет +17 градусов, а к выходным может вырасти и до +20. Вот тогда-то и наступит настоящее бабье лето.

Впрочем, продлится это счастье, судя по всему, недолго – буквально два-три дня. Согласно прогнозу Валерия Малинина, уже в будущий понедельник, 13 сентября, в город вернутся облачность и дожди, а температура вновь упадет до +17, +15 градусов. И будет постепенно падать дальше, как и положено в середине осени. Вместе с тем специалисты не исключают новых «волн тепла» - но вот придут ли они к нам, какими будут и сколько в итоге простоят, пока не известно.