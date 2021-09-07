Под Петербургом люди часами ждут очереди на маршрутку, чтобы уехать до метро

Очередь из людей собирается каждое утро. Фото: vk.com/spb_today

Жители поселка Янино в Ленинградской области уже которую неделю не мог без проблем уехать в Петербург. Каждое утро на выезде из населенного пункта начинается человеческий коллапс. На единственную маршрутку, которая едет до метро выстраиваются километровые очереди.

В соцсетях в начале сентября стали появляться видео, как жильцы часами ждут, когда им удастся уехать на работу. В группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте» очевидцы пишут, что проблема возникла, когда в поселке построили новые высотки.

- Застройка Янино продолжается, в этом году сдаётся ещё одна очередь «Янила-Кантри», «Ясно-Янино». Так же, активно стартовали продажи нового «Янинского Леса». Однако, транспорта никто добавлять не собирается, - рассказывают очевидцы.

Страдают не только новоселы, вторая часть поселка тоже не может добраться до города с Шоссейной улицы. Все потому что забитые людьми автобусы и маршрутки проезжают мимо остановок.

Между тем, жителям Янино помогают соседи на машинах. В соцсетях появились даже специальные группы, где ищут попутчиков до города.