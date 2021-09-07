Шесть котят провалились в шахту дома в Каменке Ленобласти, двое погибли

Котята массово падают и гибнут в шахтах домов в Каменке Фото: принтскрин видео.

В поселке Каменка Выборгского района Ленобласти за минувшие выходные как минимум шесть котят упали в шахту дома. Двое из них погибли, остальных удалось спасти, однако им нужно лечение. 6 сентября 2021 года о проблеме в военном городке рассказали спасатели "Кошкиспас". Увы, это уже не первый раз, когда в Каменке страдают животные.

- Сначала двоих живых котят достали 4 сентября. Также в шахтах нашли еще двоих мертвых. На следующий день туда упали еще двое, которых тоже успешно достали, - рассказали спасатели.

Увы, относительно здоров оказался только один котенок, другим нужна помощь, в том числе операции.

- Заявки на падающих в шахты котов мы получаем из Каменки с 2014 года. Одно и тоже, одно и тоже, одно и тоже. Повальный пофигизм и равнодушие превратили это место в проклятие для животных, - жалуются спасатели.

Они отмечают, что единичные неравнодушные люди своими силами очень стараются помочь, но глобально решить проблему животных не в состоянии.