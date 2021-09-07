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Общество7 сентября 2021 15:11

Поминальные блокадные чтения пройдут на 120 площадках Петербурга

Акция «День памяти жертв блокады» проходит в Северной столице уже в четвертый раз
Агния ПЕРОВА
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8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Фото: предоставлено организаторами акции

8 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня начала блокады Ленинграда. Фото: предоставлено организаторами акции

В День памяти жертв блокады 8 сентября в Санкт-Петербурге проведут поминальные блокадные чтения. Петербуржцы зачитают имена погибших в разных местах по всему городу – в школах, театрах, университетах, библиотеках, музеях и даже во дворах домов. Об этом рассказали на пресс-конференции организаторы акции.

- В этом году у нас рекордное количество площадок - 120 (в 2020 году их было 80, - прим. Ред.). На сайте опубликован их полный список по районам и по времени. Можно выбрать любое место, куда вам будет удобно прийти, - отметила руководитель проекта Анастасия Принцева.

Среди самых масштабных - Эрмитаж, Русский музей, Манеж, Севкабель Порт.

Также в этот день почтут память погибших минутой молчания. Кроме того, пройдут церемонии возложения цветов, памятные концерты и другие мероприятия.