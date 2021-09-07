Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 15:08

Контейнерный вагон сошел с состава на железнодорожных путях в Петербурге

ЧП произошло на железнодорожной станции Новый порт
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Контейнерный вагон сошел с тележки в Петербурге / Фото: СЗТП

Контейнерный вагон сошел с тележки в Петербурге / Фото: СЗТП

В Санкт-Петербурге грузовой контейнер сошел с железнодорожного состава. ЧП произошло вечером в понедельник, 6 сентября 2021 года, на станции Новый порт, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Ведомство уже организовало проверку.

- Прокуратура проводит проверку в связи со сходом передней тележки третьего вагона, контейнерного типа, на путях железнодорожной станции. Инцидент произошел около 19:12 часов, - поведали в прокуратуре.

Отмечается, что в результате ЧП вагон не опрокинулся, груз остался на месте и разлива нефтепродуктов нет. Люди, находящиеся на станции, также не пострадали.

Сейчас на месте рабочие устанавливают контейнер на место. Прокуратура, в свою очередь, после проверки, выяснит, что стало причиной инцидента, а также оценит состояние железнодорожного полотна. В случае необходимости, будут приняты меры.

Контейнерный вагон сошел с тележки в Петербурге
Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура