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Звезды7 сентября 2021 16:18

Экс-вокалисту Deep Purple помогут с жильем в Ленобласти

Выделить участок земли в одном из своих загородных поселков экс-вокалисту Deep Purple готова холдинговая компания «Сити-78»
Игорь ВЛАДИМИРСКИЙ
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Генеральный директор ХК «Сити-78» Руслан Гайсин.

Генеральный директор ХК «Сити-78» Руслан Гайсин.

Фото: СОЦСЕТИ

Бывший вокалист культовой группы Deep Purple Джо Линн Тернер может поселиться в Ленинградской области. Во всяком случае холдинговая компания «Сити-78» готова выделить для него участок земли в одном из своих загородных поселков. Правда, для этого Тернеру сначала нужно будет стать гражданином РФ.

- Я большой поклонник рока в целом и лично Джо Линн Тернера, я вырос на музыке групп Rainbow и Deep Purple, поэтому буду рад, если легендарный артист станет нашим соотечественником и обоснуется в Ленинградской области в одном из наших коттеджных поселков, - заявил партнер фестиваля Baltic Rally и генеральный директор ХК «Сити-78» Руслан Гайсин. - Также я готов оказать Джо Линну содействие в получении кредита на строительство дома.

Напомним, о том, что всемирно известный рок-музыкант, экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер хочет получить российское гражданство и планирует обратиться с этой просьбой к властям, стало известно 3 сентября.