Полы церкви святого Александра Невского в Петербурге отреставрируют за 5,4 млн рублей

Полы церкви при Смольном соборе в Петербурге отреставрируют за 5,4 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге планируется реставрация полов северо-западной церкви, относящейся к Смольному собору - Церкви святого Александра Невского при Александровском институте. На работы выделено более 5,4 миллионов рублей. Подрядчика выбирали посредством конкурса на сайте Госзакупок, победителя определили 6 сентября 2021 года.

- Подрядчик должен будет выполнить работы по реставрации полов церкви, входящих в состав объекта культурного наследия "Смольный монастырь", - говорится в контракте, размещенном на сайте Госзакупок.

Работы будут проходить по адресу: Смольный проезд, дом 1, литера Б, где располагается комитет по внешним связям Петербурга.

Победителем конкурса стало АО "Ремфасад". Компания должна будет выполнить работы до 29 октября с учетом задания и разрешения КГИОП.