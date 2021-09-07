Более 2,5 тысяч пожаров произошло в Петербурге за лето 2021 года

Более 2,5 тысяч пожаров произошло за лето 2021 в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за минувшее аномально жаркое лето произошло более четырех с половиной тысяч пожаров. Об этом 7 сентября 2021 года пишут "Невские новости" со ссылкой на управление МЧС города. Примечательно, что большая часть возгораний случилась в Северной столице.

- С 1 июня по 28 августа в Петербурге было зафиксировано 2 515 различных пожаров, - пишет издание.

За тот же самый период в Ленинградской области возгораний было немногим меньше - 2147 пожаров. При этом, из них в 118 случаях горели частные дома, еще 111 раз пожары происходили в дачных домах. Пожары в квартирах произошли за лето 100 раз. Разумеется, летом не обошлось и без пожаров на полях - горение сухой травы было зафиксировано 372 раза.