ГАТИ одобрила капремонт здания станции метро «Владимирская» в Петербурге

В Петербурге вскоре начнется капремонт здания станции метро "Владимирская". Фото: "КП" Архив

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга дала добро на капитальный ремонт здания станции метро «Владимирская». Напомним, дом находится на Большой Московской улице и входит в список объектов культурного наследия. Капремонт можно проводить в период с 7 сентября 2021 года по 30 апреля 2022-го.

- Ордер оформлен по заказу ОАО «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс», - отметили в пресс-службе ГАТИ.

В петербургском метрополитене пока что не готовы с уверенностью сказать о возможных ограничениях на вход в вестибюль «Владимирской».

- Точные сроки ремонта не обозначены. Когда будет конкретика, мы обязательно сообщим, - отметили в подземке в разговоре с «КП-Петербург».