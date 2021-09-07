В Петербурге начали выпуск вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Петербургская компания начала производить "Спутник Лайт". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге запустили выпуск вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Прививку будет производить компания Biocad. Год назад она начала выпускать двухкомпонентный «Спутник V», так что масштабные задачи не в новинку.

- Первая партия вакцины сошла с конвейера еще полтора месяца назад. Объемы будут зависеть от нужд Минздрава. То есть, вакцина будет направляться Минздраву, а он уже будет ее распределять по регионам и городам, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Biocad.

Добавим, что петербургская компания минувшим летом начала испытания собственной вакцины от COVID-19. В испытаниях принимают участие 360 добровольцев.