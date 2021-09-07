Север Петербурга стал абсолютным лидером по числу преступлений за неполный 2021 год

В Петербурге появилась статистика по самым опасным районам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Север Санкт-Петербурга стал абсолютным лидером по количеству преступлений, совершенных за первое полугодие 2021 года. Первое и второе место занимают Выборгский и Приморский районы соответственно. В общей сложности там зафиксировали более 5,5 тысячи нарушений закона. Замыкает тройку опасных районов – Невский. Там совершили 2 610 преступлений.

- Самыми благоприятными районами оказались Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый. Там насчитывается минимальное количество преступлений. Год от года статистика меняется. Так, в 2020 году самым криминальным был Невский район. Там произошло 2 564 преступления, - пишут «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что за первые шесть месяцев 2021 года в Северной столице совершили чуть более 30 тысяч преступлений, это больше аналогичного периода 2020-го на 4 тысячи.