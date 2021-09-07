В лесу Ленинградской области появились грибы-уродцы

Сросшихся грибов в Ленинградской области находят часто. Фото: https://vk.com/id154459987

Необычные сросшиеся грибы нашли в одном из лесов Ленинградской области. О своем уникальном улове рассказала жительница поселка Радофинниково. В группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте» Светлана Б. выложила снимок и нежно подписала его: «Тройняшка».

Но, судя по снимку, здесь совсем не три гриба, а больше! Если приглядеться, внизу виднеется еще несколько маленьких шляпок. Грациозных «уродцев» женщина заприметила в Тосненском районе.

Петербуржцы и жители Ленинградской области под постом в социальной сети высказали свои предположения, почему они такими уродились:

«При такой смене климата и не так закрутишься», «видимо что-то неправильное с матушки-земли черпают!» А один из петербуржцев поделился, что в этом году неоднократно натыкался на такие чудаковатые грибочки. Правда, двойняшки встречались ему чаще всего.