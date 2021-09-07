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Общество7 сентября 2021 17:54

Роспотребнадзор Петербурга объяснил запрет макарон по-флотски в школьных столовых

Всего в черный список ведомства попало несколько популярных блюд
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Макароны по-флотски попали в список нежелательных.

Макароны по-флотски попали в список нежелательных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга объяснили запрет колбасы и макарон по-флотски в школьных столовых. Накануне ведомство опубликовало перечень блюд, которые не рекомендуют включать в меню. В черный список попали еще блинчики с творогом и мясом, окрошка, глазунья и пирожные.

- Сохранение и укрепление здоровья детей – важный аспект государственной политики России. Почему-то народ реагирует на макароны, но мы запретили макароны по-флотски. Спагетти или «рожки» без добавления рубленного мяса или фарша, разрешены. Блины с творогом и мясом – считаются полуфабрикатами, - сообщили "КП" в пресс-службе Роспотребнадзора Санкт-Петербурга. - Эти методические материалы выпустили для родительского комитета, они разработаны давно и используются также ни один год.

В Роспотребнадзоре отметили, что разработкой меню для школьных столовых занимается Управление социальным питанием Петербурга совместно с диетологами и врачами. Затем организация согласовывает готовый перечень блюд с Роспотребнадзором.