Количество пригородных электричек уменьшат с 17 сентября в Петербурге

В Петербурге с 17 сентября частично изменится расписание движения пригородных электричек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уменьшат ежедневное количество пригородных электричек с 17 сентября. Речь об электропоездах на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях. Все дело в традиционном снижении так называемого сезонного пассажиропотока. Вероятно, в Октябрьской железной дороге этим самым напоминают о закрытии дачного сезона. Следовательно, пассажиров просят в будущем внимательнее следить за частично изменившимся расписанием поездов.

- Уважаемые пассажиры! Подробно с расписанием движения пригородных поездов вы можете ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании, - сообщают в АО «СЗППК».

Добавим, что с 17 сентября на «Ласточке», следующей из Петербурга в Великий Новгород, добавят две остановки на станциях «Трубниково» и «Торфяное».