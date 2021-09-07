В Севкабель порту откроется новая мультимедийная выставка Hydra

Выставка «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» с 11 сентября 2021 до 31 января 2022 в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге в пространстве Севкабель порт 11 сентября открывается новая модная выставка. В рамках проект Hydra российские и иностранные художники разместят свои мультимедийные инсталляции и объекты формата art&science. Экспозиция будет работать продлится по 31 января 2022 года со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00.

Как рассказывают организаторы, проект «HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности» предлагает новый взгляд на экологическую повестку. В центре внимания – проблемы водных ресурсов и влияние человека на гидросферу Земли. Создатели выставки, вдохновляясь британским мыслителем Тимоти Мортоном, призывают не отделять человечество от «природы», прикрываясь лозунгами о ее спасении.

Художники призывают сохранять условия, при которых человек сможет выжить как часть экосистемы, в которую он несомненно входит.

Стоимость билетов составляет от 800 рублей.