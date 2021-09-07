Число суточных госпитализаций в стационары Петербурга снизилось до 178

В Петербурге за сутки госпитализировали в ковидные стационары 178 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Смольном отчитались о снижении суточного числа госпитализаций больных с коронавирусом и пневмониями. За прошедший день в городские стационары попали 178 зараженных. Еще в конце прошлой недели это число было выше 200. Эпидситуация продолжает медленно улучшаться. Свободных коек в стационаре пока что полно – под 30% от общего количества мест.

- За день в стационары поступили 178 человек, а выписали – 49. В реанимации все еще находятся 363 пациента, из них 143 подключены к аппарату ИВЛ. Во временной госпитале в «Ленэкспо» лечатся 184 больных. За сутки коронавирусом заболели 626 человек, а выздоровели – 859, - сообщается в свежей справке Смольного об эпидемиологической ситуации в Петербурге.

Добавим, что за сутки в городе проверили на COVID-19 почти 17 тысяч человек.