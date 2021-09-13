В Санкт-Петербурге Ленобласти в августе пропало почти 500 человек

Люди шли в лес без телефона и терялись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в августе пропало 487 человек. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» подвели итоги последнего летнего месяца. Большая часть «потеряшек» - лесные. По словам волонтеров, люди терялись по одиночке и семьями, часто не имея мобильного телефона. Найдено было 409 человек, еще 12 погибло.

- Большая часть пропавших это грибники. Мы знали, что август будет тяжелым месяцем, но не настолько. Впереди еще сентябрь, ждем новой волны, - рассказал «Комсомолке» Антон Паулин, руководитель пресс-службы ПСО «Лиза Алерт» в Петербурге и Ленобласти. – Еще число заявок растет, потому что о нашей организации узнают люди и теперь они сразу обращаются к нам.

Прежде чем идти в лес, волонтеры советуют заранее подготовиться. Например, надеть яркую одежду, зарядить телефон, взять с собой еду, воду и медикаменты. Если вы заблудились в лесу, необходимо звонить по номеру «112».