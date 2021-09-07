Социальный патруль назвал самые опасные места для подростков в Петербурге

Социальный патруль Петербурга передал Ленобласти опыт уличной работы с подростками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты по социальной работе с молодежью провели рейды по городу. Они побывали в Кудрово, Мурино, Всеволожске и определили потенциально опасные места для детей и подростков. В список попали объекты, куда так любит отправляться молодежь в поисках приключений. Это заброшенные стройки, водоемы с их пляжами, железнодорожные переезды, дворы. Также туда вошли дворы и парки, которые обходить стороной проблематично.

- Во время рейдов мы можем увидеть группы подростков, которые гуляют там, где легко получить травму или столкнуться с криминалом. Я всегда стараюсь поговорить с ними по душам, объяснить почему подошел, кто я, рассказать о смертельных последствиях на первый взгляд безобидных прогулок и их любопытства, – отметил Иван Янкин, специалист Социального патруля.

Безобидная прогулка действительно может закончиться для подростков не возвращением домой, а, например, посещением полицейского участка или больницы. Для надежности Социальный патруль также проверил места за торговыми центрами, корты, детские площадки. Обращали внимание и на рекламу наркотиков в этих местах, в Кудрово ее почти не нашли, а вот во Всеволожске обнаружили.