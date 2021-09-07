Три района Ленобласти готовы к отопительному сезону

В Ленобласти на 96% готовы к отопительному сезону. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти на 96% готовы к отопительному сезону. Батареи готовы включить хоть сейчас уже в трех районах – Лужском, Приозерском и Сланцевском. В догоняющих Тосно и Волхов. Для бесперебойной работы «Леноблводоканала» сформировали 43 аварийные бригады, а также 350 единиц спецтехники. В основном, сейчас в 47-м регионе заканчивают промывать резервуары и очищать водопроводные колодцы, то есть осталась мелочь. Теплосети в порядке почти везде.

- На 72% к отопительному сезону готовы канализационные сети. Проведены работы по ремонту, очистке, герметизации горловин канализационных колодцев и промывке канализационных сетей, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

Добавим, что в случае буйства холодов в регионе есть 15 резервных источников электроснабжения.