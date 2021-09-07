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Происшествия7 сентября 2021 20:02

3,4 тысячи мигрантов умудрились прописаться в одной квартире в Санкт-Петербурге

Возбуждено уголовное дело в отношении организации, помогавшей иностранцам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нашли квартиру, в которую прописали 3,4 тысячи мигрантов.

В Петербурге нашли квартиру, в которую прописали 3,4 тысячи мигрантов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обнаружили квартиру, в которой умудрились прописаться 3,4 тысячи мигрантов. Нет, иностранцы не использовали заклинание незримого расширения из «Гарри Поттера», позволяющее держать множество вещей внутри маленького предмета. Колдовства там не было – только хитрость некой ООО «Позитив Групп», пожелавшей помочь мигрантам за деньги.

И вот, тайное стало явным. Районная прокуратура малость удивилась от такого фиктивной постановки на учет. После проверки ведомства возбудили уголовное дело.

- При этом указанная организация предпринимательскую деятельность в период постановки иностранцев на миграционный учет не осуществляла, фактически жилье им не предоставляла, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Добавим, что виновникам грозит лишение свободы на срок до трех лет.