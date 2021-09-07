Дворец Монплезир в Петергофе закроется 26 сентября

С 26 сентября закроется Дворец Монплезир. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летний сезон в Музее-заповеднике «Петергоф» продолжается до 17 октября, но некоторые объекты закроются уже в этом месяце. Об этом сообщили в социальных сетях музея.

С 26 сентября закроется Дворец Монплезир - любимая загородная резиденция Петра I. В разработке замысла постройки участвовал сам император. Он же обдумывал местоположение, внутреннюю планировку и элементы отделки. Поэтому в облике дворца отразилась личность Петра I, его вкусы, интересы и увлечения.

Вместе с Дворцом Монплезир уйдут в «зимний отпуск» Китайский дворец, куда под надзором Екатерины II приглашались лишь избранные, и Острова, на которых расположены павильоны Царицын и Ольгин.

Сейчас посетить Музее-заповеднике «Петергоф» можно с 9:00 до 20:00. Стоимость билетов от 450 рублей.