В Черном море спасли петербургского туриста, тонувшего в пробитой лодке

В Черном море спасли туриста из Петербурга, тонувшего в пробитом каяке. Фото: пресс-служба Южного округа войск нацгвардии РФ

Тонувшего петербуржца спасли в Черном море. Мужчина сплавлялся по воде на своем каяке, но из-за сильных порывов ветра его понесло к скалам. В итоге маленькая лодка влетела в выступ и получила пробоину. Судно начало заполняться водой.

К счастью, неподалеку от места находился патруль Росгвардии, который отвечает за безопасность на акватории «Артека» и возле горы Аю-Даг. Сотрудники ведомства заметили, как мужчина в каяке активно машет руками.

- Сержанты полиции Эмиль Муслядинов, Сергей Павленко и младший сержант полиции Максим Крепченко подняли потерпевшего бедствие туриста на борт ведомственного катера, после чего доставили его к причалу поселка Гурзуф. От медицинской помощи он отказался, - рассказали в пресс-службе Южного округа войск нацгвардии РФ.