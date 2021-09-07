Патриарх Кирилл приедет в Санкт-Петербург на торжества в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Фото: Артем КИЛЬКИН

Торжественные мероприятия, приуроченные к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, пройдут в Санкт-Петербурге 12 сентября. Начнутся они в Северной столице с самого утра.

Уже в 10 часов в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры начнут праздничную Божественную литургию, которую возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 12 часов начнется малый крестный ход с мощами князя Александра Невского из Свято-Троицкого собора Александро-Невской Лавры на площадь Александра Невского. Продлится он всего 10 минут.

Праздничные мероприятия продолжатся на площади. Здесь проведут молебен, возложат цветы к памятнику князя Александра Невского, а также выступят официальные лица.

Позже, в 13 часов, на территории Александро-Невской Лавры пройдет праздничный концерт. Помимо выступления артистов на нем состоится церемония вручения премии Правительства Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского.