В Ломоносове волонтеры исполнили мечту инвалида, прокатив его на катере по Финскому заливу

Петербуржцы устроили экскурсию по берегу Финского залива для инвалида из Ломоносова. Фото: предоставлено "КП"

Волонтеры Ломоносова устроили для инвалида-колясочника мини-путешествие на катере по Финскому заливу. По состоянию здоровья Дима не может самостоятельно сидеть и ходить. Из родных у него только мать, которая уже не в силах ухаживать за сыном. В августе инициативные жители города бросили клич в соцсетях, чтобы найти добровольцев для помощи молодому человеку. Так о нем узнали подписчики крупного паблика «Мы ломоносовцы» во «Вконтакте».

Без постоянной помощи волонтеров Дима вынужденно отправится в интернат. Фото: предоставлено "КП"

За последний месяц волонтеры помогали парню сидеть за компьютером, кушать и гулять. Однажды один из жителей Ломоносова предложил устроить парню экскурсию по водной глади.

- Дима тогда очень обрадовался. Устроить это было несложно, а для парня это огромное событие, – рассказал «КП-Петербург» участник поездки, журналист Сергей Ильин. – Остался очень доволен. В течение поездки улыбка не сходила с лица. Через пару неделек, к сожалению, он отправляется в интернат. Маме очень сложно о нем заботиться.

У Димы перехватывало дыхание от поездки. Фото: предоставлено "КП"

Далее можно обойтись без слов – достаточно просто взглянуть на лицо Димы и увидеть его радость на видеозаписи ниже.