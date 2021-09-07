Потепление до +19 градусов ожидается в среду в Ленобласти

В Ленобласти 8 сентября потеплеет до +19 градусов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В среду, 8 сентября, в Ленобласти обещают небольшое потепление до + 19 градусов по Цельсию. При этом в 47-м регионе будет облачна погода, но временами на небе покажется солнце. На улицу в грядущий день лучше не выходить без зонтика или дождевика.

- В большинстве районов пройдет небольшой, а местами умеренный дождь. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщается на сайте ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее «Комсомолка» спросила у главного синоптика Петербурга, в силе ли еще обещания о бабьем лете. Как оказалось, надежда есть, но балом сейчас правит холодный циклон.