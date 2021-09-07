В Петербурге задержали самокатчика, агрессивно колесившего по проспекту Стачек

В Петербурге задержали самокатчика за агрессивную езду по проспекту Стачек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали владельца электросамоката, колесившего по проспекту Стачек. Все произошло ранним утром 7 сентября. К патрулю Росгвардии обратились пешеходы, пожаловавшиеся на агрессивное вождение самокатчика, устроившего «шашки» на дороге. Кроме этого очевидцы сообщили, что молодой человек на большой скорости проехал на красный сигнал светофора. В итоге водителя догнали.

- Наряд вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно принял меры к пресечению нарушений ПДД и остановил гражданина, управлявшего самокатом. На место вызвали наряд ГИБДД, которому затем и передали мужчину для выяснения обстоятельств и принятия дальнейшего процессуального решения, - рассказали в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

О судьбе дальнейшей судьбе водителя не сообщается, его повезли в отдел полиции.