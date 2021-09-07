В Выборге могут досрочно начать отопительный сезон

В Выборгском районе не исключили досрочное начало отопительного сезона. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Ленобласти могут досрочно включить отопительный сезон. Это не исключила местная администрация, которая потребовала от УК и ТСЖ подготовить паспорта готовности для каждого дома в срок до 15 сентября. Сейчас в районе заканчивают профилактические ремонты теплосетей.

- Комитет по городскому хозяйству администрации Выборга рекомендует в оставшийся период времени принять исчерпывающие меры по подготовке жилищного фонда. Отопительный сезон для 47 региона традиционно начнется с периодического протапливания социальных объектов, - передает пресс-служба МО «Выборгский район».

Добавим, что в Выборге 648 жилых домов, которых греет 101 котельная. Пока что в 47-м регионе еще тепло. В среду, 8 сентября, температура воздуха поднимется до +19 градусов.